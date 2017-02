Cinema listings

Your guide to what's on the big screen across the region this coming week.

Friday 3 February to Thursday 9 February

BEVERLEY PARKWAY

01482 968090

T2 Trainspotting: Fri, Mon-Thurs: : 14.45, 17.30, 20.20. Sat: 15.40, 17.30, 20.20. Sun: 12.40, 17.30, 20.20; Rings: Daily: 18.20, 20.45; Jackie: Fri, Mon: 12.20. Sat, Sun & Thurs: 11.45. Tues, Wed: 12.20, 14.55; La La Land: Sat & Sun: 11.00 (subtitled sun). Daily: 14.00, 17.00, 19.55; Manchester By The Sea:Fri, Mon-Wed: 12.30; Lion:Fri, Mon: 14.40, 17.55. Sat: 12.35, 17.55. Sun: 17.55. Tues, Wed: 12.15, 16.10. Thurs: 13.50, 16.45; Mystery Movie: Mon: Mon: 20.15; Bolshoi Ballet - Swan Lake: Sun: 15.00; RSC Encore - The Tempest: Tues: 19.15. Thurs: 13.00; ROH - Woolf Works: Wed: 19.15; Sing: Fri, Mon: 12.10, 15.45, 17.15. Sat & Sun: 12.20, 14.55, 17.15. Tues-Thurs: 15.45, 17.15; Sing 3D: Sat & Sun: 10.00; The Lego Batman Movie: Sat: 10.30, 13.10. Sun: 10.00, 12.30; The Lego Batman Movie 3D: Sat & Sun: 15.25; The Secret Life Of Pets: Sat & Sun: 10.15; Senior Screen - the Light Between Oceans: Thurs: 10.30; A Street Cat Named Bob: Thurs: 10.30; Hacksaw Ridge: Fri-Mon: 14.10, 19.45. Tues, Wed: 13.00, 19.45. Thurs: 12.30, 19.45; Split: Fri-Sun: 20.35. Mon & Thurs: 17.20. Tues, Wed: 17.50; Loving: Fri: 12.10, 15.00, 17.20, 20.10. Sat & Sun: 11.40, 14.30, 17.20, 20.10. Mon-Wed: 12.10, 15.00, 20.30. Thurs: 11.0 (parent & baby), 14.30.

BRIDLINGTON, SPOTLIGHT THEATRE

(Spa box office 01262 678258)

NT Live - Amadeus: Sat: 19.00.



BRIDLINGTON FORUM

01262 676767

Sing: Fri, Mon-Thurs: 13.45, 16.45. Sat & Sun: 10.45, 16.45; Sing 3D: Sat & Sun: 13.45; XXX - Return Of Xander Cage: Daily: 19.45; T2 Trainspotting: Fri, Mon-Thurs: 13.40. Daily: 16.40, 19.40; The Lego Batman Movie: Sat & Sun: 10.40; the Lego Batman Movie 3D: Sat & Sun: 13.40; La La Land: Fri, Mon-Thurs: 13.30, 16.30. Sat & Sun: 10.30, 13.30; Hacksaw Ridge: Fri, Mon-Thurs: 19.30. Sat & Sun: 16.30, 19.30.



MALTON, THE PALACE CINEMA

Box Office 01653 600008/ Info

Line 01653 698899

Denial: Fri, Mon-Thurs: 13.45 (subtitled Tues). Fri, Wed & Thurs: 20.00. Sat & Sun: 13.00, 20.15. Mon & Tues: 19.45; Hacksaw Ridge: Fri, Mon-Thurs: 13.30. Fri, Mon, Tues, Thurs: 16.30. Daily: 19.30. Wed: 16.00. Sat & Sun: 17.35; Sing: Fri, Mon-Thurs: 17.00. Fri, Mon-Thurs: 15.35. Sat & Sun: 13.45, 15.35; T2 Trainspotting: Daily: 19.45. Sat & Sun: 17.50. Fri, Mon-Thurs: 13.15, 17.40. Sat & Sun: 15.15, 20.20. Mon & Tues: 20.00; ; The Lego Batman Movie: Sat & Sun: 13.15, 16.30.



POCKLINGTON ARTS CENTRE

01759 301547

Britain On Film - Rural Life: Fri: 13.00, 19.30; Sing-along -Frozen: Sat: 10.30; Fantast Beats And Where To Find Them: Sat, Tues: 19.00.



YORK CITY SCREEN

0871 902 5726

Loving: Fri: 15.50, 18.35, 21.20. Sat: 13.05, 18.35, 21.20. Sun: 11.15, 20.30. Mon: 12.20, 15.05, 18.15. Tues: 12.25, 15.10, 21.00. Wed: 12.30, 18.00. Thurs: 10.40, 13.20, 18.20, 21.00; Toni Erdmann: Fri: 12.30, 20.50. Sat: 14.10, 20.30. Sun: 14.00, 20.15. Mon: 12.00, 18.00. Tues: 14.45, 20.45. Wed: 15.45, 20.00. Thurs: 14.15, 20.40; T2 Trainspotting: Fri: 13.30 (subtitled), 16.20, 19.00, 21.45. Sat: 11.30, 16.00, 18.50, 21.35. Sun: 12.30, 15.15, 18.00, 20.45. Mon: 13.00, 15.45, 18.30, 21.15. Tues: 15.30, 18.30 (subtitled), 21.15. Wed: 11.00 (big scream), 15.15, 17.15, 20.45. Thurs: 13.00, 155.45, 18.35, 21.15; Denial: Fri: 12.00. Sun: 18.00. Mon: 21.00. Tues: 12.15. Thurs: 10.35, 16.05; La La land: Fri: 15.00, 18.00. Sat: 15.45, 17.35. Sun: 12.00, 17.25. Mon: 15.25, 21.30. Tues: 17.55. Wed: 14.20. Thurs: 11.15, 17.50; Hey Duggee: Fri: 11.30; Phantom Boy: 10.30 (activities), 11.15 (film); Yu Gi Oh Movie: Sat: 13.00; Bolshoi Ballet - Swan Lake: Sun: 15.00; ROH Encore - Il Trovatore: Tues: 12.00; Half-Way: Tues: 18.15.



SCARBOROUGH, STEPHEN JOSEPH THEATRE

01723 370541

ROH - Il Trovatore: Mon: 19.15; ROH - Woolf Works: Wed: 19.15; La La Land: Tues: 10.45. Thurs: 13.45, 19.15.



SCARBOROUGH PLAZA

01723 507567

Sing: Fri, Mon-Thurs: 15.45, 18.00. Sat & Sun: 11.00, 13.30, 15.45; T2 Trainspotting: Fri, Mon-Thurs: 13.00, 20.30. Sat & Sun: 18.00, 20.30.



WHITBY PAVILION

01947 604855

Assassin’s Creed: Mon-Wed: 19.30.



MIDDLESBROUGH CINEWORLD

0871 2208000

The Lego Batman Movie - IMAX 3D: Sat & Sun: 10.00, 12.40, 15.20, 18.00; Resident Evil - The Final Chapter IMAX 3D: Fri: 13.50, 18.50. Mon-Thurs: 13.50, 18.50; Resident Evil - The Final Chapter - IMAX: Fri, Mon-Thurs: 11.20, 16.20, 21.20. Sat & Sun: 20.30; the Lego Batman Movie 3D: Sat & Sun: 10.00, 12.40, 15.20, 18.00; The Lego BatmanMovie: Sat & Sun: 10.50, 11.40, 13.30, 14.20, 16.10, 17.00, 18.40, 19.40; Hidden Figures - Unlimited Card Screening: Mon: 20.00; The Founder - Unlimited Card Screen: Thurs: 20.00; Resident Evil - The Final Chapter 3D: Fri: 13.50, 18.50. Sat & Sun: 18.50. Mon-Thurs: 13.50, 18.50; Resident Evil - The Final Chapter: Fri, Mon-Thurs: 11.20, 16.20, 21.20. Sat & Sun: 16.20, 20.30; Rings: Fri, Mon-Thurs: 11.00, 13.20, 15.50, 18.20, 21.10. Sat & Sun: 15.50, 18.20, 21.10; Gold: Fri, Sat, Mon-Thurs: 11.30, 14.30, 17.20, 20.10. Sun: 10.50, 15.45, 18.30, 21.10; Loving: Fri, Mon-Thurs: 11.00. Daily: 14.00, 17.00, 20.00; T2 Trainspotting: Sat & Sun: 12.20 (subtitled Sun), 15.10, 1750, 19.50, 20.40. Fri-Mon-Thurs: 12.30, 15.20, 18.00 (subtitled Mon), 19.50. Fri, Mon-Wed: 20.40. Thurs: 20.50;

Sing 3D: Fri, Mon-Thurs: 15.50. Sat: 10.30, 15.50. Sun: 10.30; Sing: Sat & Sun: 11.30. Daily: 12.30, 13.10, 15.00, 17.40, 18.30 (subtitled Sun); Rogue One. A Star Wars Story: Fri, Mon, Tues, Thurs: 11.20. Sat, Sun, Wed: 11.00; La La Land: Fri, Mon-Thurs: 11.40, 14.40, 17.30, 20.30. Sat & Sun: 20.50;

Lion: Fri, Mon, Tues, Thurs: 14.20, 20.50. Wed: 14.00, 20.50; Disney’s Moana: Sat: 11.00; Kaabil: Sun: 20.20; Raees: Fri & Sat, Tues: 20.20; The Jungle Book: Sat & Sun: 10.00; Storks: Sat & Sun: 10.00; Trolls: Sat & Sun: 10.00; Hacksaw Ridge: Fri, Mon, Tues: 13.40, 16.45, 19.50. Sat & Sun: 12.40, 21.00Wed: 13.40, 16.45, 20.20. Thurs: 13.40, 16.45, 19.50 (subtitled); XXX - Return Of Xander Cage: Fri, Mon, Tues, Thurs: 11.10, 17.10. Wed: 11.10, 16.45;

Split: Fri, Mon-Thurs: 12.50, 15.40. Sat & Sun: 13.40, 17.10, 21.20.